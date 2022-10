Zondagavond zijn drie wagens betrokken bij een ongeval op de E40 in de richting van Jabbeke.

Een vierhonderdtal meter voor het tankstation van Mannekensvere bij Middelkerke raakten de wagens elkaar en kwamen in de middenberm terecht. De brandweer met een signalisatiewagen en een ziekenwagen werden ter plaatse gestuurd, maar er waren geen geknelden of zwaar gewonden. Door het ongeval werd het linker rijvak een tijdlang afgesloten en ontstond er een grote file tot net over Nieuwpoort. De wagens moesten getakeld worden.