Fileleed door werken in Gistel en Oostende

Heel wat mensen stonden vanmorgen in de file en er worden dan ook op veel plaatsen structurele onderhoudswerken uitgevoerd.

Op de E40 in Gistel richting Calais wordt een brug van de snelweg hersteld. Eveline Vandecaetsbeek, Wegen en verkeer: “Ongeveer 1 kilometer voor het afrittencomplex van Gistel moeten wij de brugdekvoegen herstellen. Dat betekent dat de voegen er helemaal uit moeten en vernieuwd moeten worden. Het beton zal moeten uitharden. Die werken gaan een hele poos duren , tot 1 december.”

Veel minder hinder was er vanmorgen in de spits tussen Oostende en Bredene. De bruggen over het Houtdok worden aangepakt en al het verkeer wordt omgeleid. Mensen verloren er vanmorgen vroeg ruim 25 minuten filetijd. Die werken, uitgevoerd door de Vlaamse overheidsdienst Maritieme Toegang, duren nog de hele week.