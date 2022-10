Fileleed op E403 in beide richtingen, ook door ongeval

Wie donderdagochtend op de E403 reed, heeft er een stevig stuk file op zitten. In beide richtingen was het ellende troef. In de richting van Kortrijk gebeurde ook een kleine kettingbotsing.

Werfsignalisatie wegwerken

Het fileleed begon in de rijrichting Brugge. Op de E403 van Moorsele tot Roeselare-Izegem zijn er werkzaamheden aan de gang in de middenberm. Daarbij is er één rijstrook afgesloten en moet het verkeer over twee versmalde rijstroken. Een vervelende timing want dat zorgt vanmorgen voor een tijdsverlies tot een uur voor wie van Kortrijk richting Roeselare wil. Rond 9u00 staat er nog altijd een file van 11 kilometer. Het Verkeerscentrum raadt aan om vanuit Kortrijk richting Brugge een alternatieve route te nemen langs Gent, via de E17 en E40.

Ongeval in Lichtervelde, daardoor ook file in andere richting

(lees verder onder de foto)

In de andere rijrichting zorgde een ongeval met vier tot vijf betrokken wagens dan weer voor ellende. In Lichtervelde kwamen heel wat hulpdiensten ter plaatse voor een kleine kettingbotsing. Ook dat zorgde voor een ellenlange file, van voor Torhout tot in Lichtervelde. Ook hier een uur tijdsverlies. En een kijkfile in de andere rijrichting.