Fileleed valt in onze provincie nog mee

Dat blijkt uit de filebarometer van Touring Mobilis.

In onze provincie is het verkeer rustiger, maar ook hier wordt het zelfs buiten de spitsuren altijd maar drukker. Peter Bruyninckx, Vlaams verkeerscentrum: "Bij Het Vlaams verkeerscentrum zien we al jaren dat de files altijd maar verbreden. Dat ze vroeger beginnen en langer uitlopen en dat je op Vlaamse snelwegen heel vaak de kans loopt om in een file terecht te komen."

In West-Vlaanderen zijn er vooral problemen op de E40 als het mooi weer is. Ook de files op de E17 richting Frankrijk met de extra controles in Rekkem afgelopen jaar zijn het Vlaams verkeerscentrum opgevallen. Ondanks het goede wegennet, mag er niet veel fout gaan of het loopt ook in West-Vlaanderen volledig in de soep, zegt het centrum.