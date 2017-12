Files vermijden op kosten van de overheid?

Verschillende helikopterscholen in Vlaanderen prijzen hun lessen aan bij ondernemers. Op die manier zouden CEO’s de files kunnen omzeilen en eerder op het werk geraken. Scholen maken reclame met de belofte dat bedrijven voor de opleiding 15.000 euro aan subsidies kunnen krijgen van de Vlaamse overheid. Vlaams minister van Werk en Economie Philippe Muyters heeft nu een audit bevolen om te onderzoeken hoe die subsidies worden verdeeld.

Een opleiding tot helikopterpiloot kost al snel 30.000 euro, maar er zou steun komen van de KMO-portefeuille. Die levert overheidssteun voor bedrijven die opleidingen organiseren, maar dat onder twee voorwaarden. De opleiding moet ten eerste erkend zijn en ze moet een meerwaarde vormen voor je bedrijf. De files ontwijken hoort daar niet bij.

STB-Copter uit Wevelgem is een van de scholen die vernoemd werden. Barbara Stichelbout, zaakvoerster van de school, zegt dat merendeel van de pilootopleidingen aan bedrijven gegeven worden die echt een meerwaarde willen. “De overheid controleert streng of een bedrijf al dan niet in aanmerking komt voor een subsidie. Er zijn dan ook meer gevallen bekend van mensen die de subsidie niet krijgen dan mensen die hem wel krijgen.”