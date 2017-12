Filiep Bouckenooghe trekt lijst Groen Roeselare

Ook nationaal voorzitter Meyrem Almaci was op de persconferentie aanwezig. Zij gaf enkele accenten van de kiescampagne van Groen mee. Almaci benadrukt dat Groen er in Roeselare, tijdens de huidige legislatuur, van uit de meerderheid in geslaagd is om enkele zaken concreet aan te pakken in centrumstad Roeselare. Aandacht voor een betere mobiliteit en bezorgdheid om de luchtkwaliteit in de stad zijn daar voorbeelden van.

Schepen Filiep Bouckenooghe zal de lijst trekken, Deniza Miftari staat op twee, huidig gemeenteraadslid Steven Dewitte op drie. Leen Sercu zal de lijst trekken.

