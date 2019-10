Filiep Jodts nieuwe West-Vlaamse procureur des Konings

Bij de start van zijn carrière werkte Filiep Jodts vijf jaar als advocaat. Na drie jaar in de privé stapte hij over naar de magistratuur. De gerechtelijke stage bij het parket van Brugge werd in 2004 gevolgd door een benoeming als substituut bij het parket in Kortrijk. Tussendoor was Jodts ook twee keer aan de slag als kabinetsmedewerker, onder ministers Karel Pinxten en Jo Vandeurzen. Daarnaast is hij ook actief als voorzitter van de West-Vlaamse afdeling van de Wielerbond.

In 2010 volgde een benoeming tot onderzoeksrechter in Veurne. In die functie zorgde Jodts voor een doorbraak in het onderzoek naar de moord op Jean Hyde in Merkem. Bij nieuwe graafwerken werd het lichaam bijna acht jaar na de feiten ontdekt. Sinds juni 2012 staat Filiep Jodts aan het hoofd van het parket in Veurne. In eerste instantie was dat als procureur des Konings, na de eenmaking van de West-Vlaamse parketten als afdelingsprocureur.

In het VIER-programma 'De Rechtbank' duikt Jodts soms op als openbaar ministerie tijdens de zittingen van de politierechtbank. De minister van Justitie heeft nu vijftig dagen de tijd om de benoeming ook officieel te maken. De eedaflegging als nieuwe West-Vlaamse procureur des Konings zal in principe begin januari plaatsvinden. Het is nog niet bekend wie Jodts als afdelingsprocureur in Veurne zal opvolgen.