Gisterenavond trapte Filip Kowlier dit herdenkingsjaar af met een concert in Zonnebeke. Kowlier en rapper Brihang herdachten de Slag van Passendale van 100 jaar geleden op een muzikale manier.

Gone West, het cultuurprogramma van de herdenking van WO I van de provincie wil dit jaar de slag van Passendale in de belangstelling zetten. Filip Kowlier gaat daarmee muzikaal aan de slag in het concert Stemmen en Plekken. Samen met rapper Brihang roepte hij de beelden van loopgraven, soldaten en modder weer op.