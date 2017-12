Filip Lombaert trekt lijst Groen Izegem niet meer

Maar nu is het volgens hem tijd om de fakkel door te geven aan een volgende generatie.

“De nieuwe ploeg is er bij Groen Izegem. De werking groeide zowel inhoudelijk als in actieve leden. Een nieuwe generatie staat klaar om Groen te vertegenwoordigen. Ik ben daar bijzonder blij mee. Voor de zomer heb ik dan ook besloten om geen kandidaat te zijn voor een plaats in de top drie. Met veel plezier zal ik de lijst steunen. Ik kijk dan ook heel hoopvol naar de toekomst en heb het volste vertrouwen in de nieuwe kandidaten. Allemaal mensen waarmee het goed samenwerken is en dat zal ik steunen. Vanop welke plaats? Dat beslissen we de komende weken.”