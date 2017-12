Film Baba Yega ingeblikt

Na een intense draaiperiode is het nog wachten tot 28 maart voor de film Baba Yega in de bioscopen komt.

De eerste teaser is wel al klaar. “Die geeft alvast een voorproefje van wat je in de film mag verwachten: avontuur, humor en een stevige dosis Baba Yega,” zeggen producenten Jasper Moeyaert en Emanuel Vanderjeugd van Geronimo.

In de film verdwijnt één van de vijf Baba’s van de aardbodem en moeten zijn vrienden hem terugvinden. Daarbij nemen ze het op tegen de kwaadaardige Cordelia Zen, die alle kinderen van hun spontaniteit en levensvreugde probeert te bestelen. Naast de Baba Yega’s spelen onder andere ook Barbara Sarafian, Rik Verheye, Tom Audenaert, Joke Devynck, Ludo Hoogmartens, Stefaan Degand en Sam Louwyck mee in de film. Die werd voor een deel opgenomen in Heuvelland.

Algemeen wordt aangenomen dat de Ieperse danser Sinerjey Meyfroodt de drijvende kracht is achter Baba Yega.