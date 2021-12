Wie zeker ook verrast en heel ontgoocheld reageert op het nieuws is de regisseursfamilie Verheyen uit Ruddervoorde. Hun jongste film Bittersweet Sixteen ging amper twee dagen geleden in première, en nu al valt het doek.

Het nieuws kwam bij hen aan als een complete verrassing. Ze proberen de maatregel te begrijpen, maar er zit geen logica in, zeggen ze. De releasedatum was ook niet zomaar lukraak gekozen. De kerstvakantie is hét moment om dit soort film te lanceren, en dat moment is nu weg. De filmmakers bekijken nog wat ze gaan doen: een nieuwe releasedatum plannen, voor zover dat kan, of de film bijvoorbeeld via betaal-TV aanbieden.

