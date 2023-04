Film in Oostende over wijk Hazegras

In Oostende wordt een film gemaakt over de wijk Hazegras met mensen van de wijk.

Alle belangrijke plaatsen in de wijk komen aan bod. Veerle Hasselman van productieleiding Klein Verhaal: "We werken met de mensen die wonen in de wijk en we werken ook met hun verhalen. Het is niet dat wij met een scenario afkomen, de verhalen komen van de mensen zelf. Die mensen zijn de sterren van de film.

Klein Verhaal scoorde in het verleden al met dit soort films. Vorige keer vulden ze maar liefst acht cinemazalen voor de première.