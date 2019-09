Filmfestival Oostende begint vrijdag

Het filmfestival in Oostende opent op vrijdag 6 september zijn dertiende editie met de debuutfilm van Anke Blondé, 'The best of Dorien B.'. Daarmee geeft het filmfestival opnieuw de kans aan een jonge regisseur. Ook sluit de film aan bij het thema van het filmfestival van Oostende van dit jaar...

Onder het thema 'Leading ladies', gekozen door 'master' Lynn Van Royen, opent het filmfestival met het filmdebuut van Anke Blondé. 'The best of Dorien B.' is een komisch drama over een vrouw die zichzelf tussen alle chaos door herontdekt. Van Royen is de jongste master ooit van het festival. Ze volgt als gastvrouw Matteo Simoni op. Omwille van haar thema zijn meer dan 50 procent van de geselecteerde films geregisseerd door een vrouw of worden ze op het scherm gedragen door sterke vrouwelijke vertolkingen.

Ook omwille van het thema gaat 'Sinner', de tweede langspeelfilm van Emilie Verhamme, in wereldpremière tijdens het filmfestival. De film 'Spider in the web' van Monica Bellucci gaat eveneens in wereldpremière in Oostende.

Ster op zeedijk

Verschillende mensen uit de filmwereld worden tijdens het festival ook gehuldigd met een ster op de zeedijk van Oostende. Zo krijgt Jan Decleir een ster en een 'life time achievement award' op zondag 8 september. Diezelfde dag is er voor het eerst in de geschiedenis van het festival een echte familiedag voor de allerkleinsten. Kinepolis Oostende wordt omgetoverd tot een kinderparadijs met films, boeken, tekeningen, attracties, spelletjes en eten voor de kinderen. Ze kunnen doorheen de dag kijken naar vertoningen van 'Tik tak' en 'Vos en Haas'. Op de voorlaatste dag van het festival, vrijdag 13 september, komen de 'Callboys' naar Oostende voor een marathon waarin alle zeven nieuwe afleveringen getoond worden.

Het festival wordt traditioneel afgesloten met de uitreiking van de Ensors. Daarbij zijn de films 'Girl' van Lukas Dhondt en 'Niet schieten' van Stijn Coninx, over de Bende van Nijvel, de grote kanshebbers.

