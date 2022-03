Filmfestival Oostende gestart

Het Filmfestival Oostende is gisterenavond gestart. Op de rode loper was er meteen veel mooi volk te zien. Tijdens het festival zijn er veel avant-premières en competities, er is de Ensoruitreiking en het filmfestival kan en wil ook niet voorbijgaan aan wat er zich in Oekraïne afspeelt.

Met "Nowhere" van Regisseur Peter Monsaert met Koen De Bouw en Noa Tambwe Kabati in de hoofrollen is het Filmfestival Oostende van start gegaan. Bij de avant-première van de openingsfilm was het ook uitkijken naar de bekende gezichten op de rode loper. Oostende is eindelijk weer tien dagen lang het brandpunt van de Vlaamse filmsector.

Het festival wil ook aandacht besteden aan de oorlog in Oekraïne. Op dinsdag wordt de film "Dobass" vertoond als steunbetuiging aan de bevolking van Oekraïne. De opbrengst wordt overgemaakt aan een steunactie voor Oekraïense vluchtelingen. Een groot deel van de huidige Russische invasie gaat momenteel door in de regio waar de film van Loznitsa zich afspeelt, en net als in de film is de burgerbevolking nu het grootste slachtoffer.