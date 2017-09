Filmfestival Oostende neemt vliegende start

Heel het festival lijkt af te stevenen op een succes. "Zo slaan onze filmpassen enorm aan", zegt Peter Craeymeersch, gedelegeerd bestuurder van Les Films du Bord de Mer. "We hebben er nu al meer verkocht dan vorig jaar over een heel festival." Voor dertig euro kunnen filmliefhebbers met die pas alle films bekijken. Vorig jaar lokte FFO nog 35.000 bezoekers.

FFO blijft jaar na jaar groeien. "We slaan geen enkele stap over en maken ieder jaar een grondige evaluatie op", zegt Craeymeersch. "We zijn begonnen met de focus op Vlaamse film en sinds een paar jaar zijn we ook internationaal gegroeid dankzij onze internationale competities waarmee we toch ijzersterke films naar Oostende weten te halen." Ook de capaciteit is groter geworden, dankzij een partnerschap met het Casino Kursaal.

FFO is ondertussen meer geworden dan zomaar een filmfestival. "Ik kijk bijvoorbeeld heel erg uit naar de talkshow onder leiding van onze Master Wim Opbrouck en Wilfried de Jong. Nederland is dit jaar ons gastland en in die show zal de vergelijking gemaakt worden tussen de Vlaamse en de Nederlandse film. Onder meer Martin Koolhoven, Monic Hendrickx, Jan Verheyen en Barbara Sarafian komen een blik werpen op de Vlaamse en Nederlandse cinema", zegt Craeymeersch.

De enige domper op de startavond was het weer. Door de regen kon de sterlegging op de zeedijk niet doorgaan. Wim Opbrouck, acteur Sam Louwyck en Gilles Coulier mochten hun ster onthullen in het Kursaal.