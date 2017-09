Filmfestival Oostende start vanavond

Acteur en theatermaker Wim Opbrouck is gastheer van de elfde editie van FFO. Eén van de hoogtepunten is de uitreiking van De Ensors, de Vlaamse filmprijzen. Dat gebeurt op 16 september. De Ensors zijn dit jaar aan hun achtste editie toe. De prijzen huldigen de vele Vlaamse producties die ons land rijk is in diverse categorieën (beste film, beste acteur, beste D.O.P, …). Maar ook de Vlaamse kortfilms, zowel fictie als animatie en Vlaamse documentaires komen in aanmerking voor een Ensor.

Première

Cargo is het verhaal van de vissersfamilie Broucke die vecht tegen de ondergang. De film is het langspeeldebuut van Bruggeling Gilles Coulier. De film is in Oostende gedraaid en in volle zee op een Oostends visserschip. De West-Vlaamse insteek is groot met onder meer Wim Willaert en Sebastien Dewaele in een hoofdrol als de broers Broucke.