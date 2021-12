Filmfestival Oostende uitgesteld door nieuwe coronamaatregelen

Het festival wordt verplaatst naar het moment waarop de bioscopen mogen heropenen. Het gala van de Ensors tijdens het laatste weekend van januari zou net zoals dit jaar digitaal kunnen doorgaan.

Dinsdag stelde Filmfestival Oostende nog haar volledige programma voor maar na afloop van het overlegcomité moet de organisatie het festival dan toch uitstellen. Dat komt omdat de bioscopen moeten sluiten tot minstens eind januari. "Ons programma was helemaal afgewerkt en daar zijn we ook heel trots op. We willen het programma dan ook graag tonen aan publiek. We zullen bekijken wanneer bioscopen weer opengaan en afhankelijk van die datum zullen wij ons festival volgens de geldende maatregelen organiseren", aldus Craeymeersch.

De organisatie heeft drie tot vier weken nodig om alles te kunnen opstarten. "Al zal dat een heel moeilijke opdracht worden aangezien we met veel tijdelijke werkkrachten werken. Het is opnieuw een domper voor de sector in haar totaliteit."

De awardshows van de Ensors en de Jamies zouden eventueel wel in januari kunnen doorgaan, zij het dan digitaal. "We moeten nog bekijken wat daar de mogelijkheden zijn maar eventueel kan dat net zoals in 2021 doorgaan met een live uitzending."