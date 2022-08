Filmmuseum in Roeselare staat te koop

In Roeselare staat het filmmuseum van Michel Remaut te koop: een indrukwekkende verzameling met alles over film en fotografie.

Michel is zelf nog dagelijks in de weer met het onderhoud van zijn collectie en het rondleiden van de bezoekers. Maar hij is 80, en zoekt dus een overnemer. Kostprijs: een half miljoen euro.

Michel Remaut heeft onder andere een antieke kijk- en montagetafel. Je kan je niet voorstellen wat hij allemaal in huis heeft. Zeldzame filmprojectoren, unieke fototoestellen. Noem maar op. De hele collectie bestaat uit 2.400 stukken, meestal met een mooi verhaal. Twintig jaar geleden verbouwde hij een oude garage tot filmmuseum.Tot voor corona trok zijn filmzaaltje waar je op aanvraag films kan draaien zo’n 5.000 bezoekers. Michiel heeft ook een eigen collectie.

De site en het filmmuseum met alles er op en er aan is op zo’n 500.000 euro geschat. Het is nu wachten op een overnemer.