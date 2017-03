Filmopnames voor Britse documentaire in De Panne

Voor een documentaire met nieuwe inzichten over Operatie Dynamo, die deze zomer zal uitgezonden worden op Channel4, was een cameraploeg van Blink Films, onder leiding van de award-winnende voormalige BBC-producer/directeur John Hayes Fisher, aanwezig in De Panne.

Recent werden in Groot-Brittannië nieuwe archiefdocumenten van de Royal Air Force, de luchtmacht van het Verenigd Koninkrijk vrijgegeven, waaruit blijkt dat de RAF veel actiever was dan men oorspronkelijk dacht. Haar rol om het strand te beschermen zodat de mensen konden ontsnappen, was heel groot. Ook De Panne speelde omwille van het hier gelegen hoofdkwartier van General Gort een belangrijke rol in het welslagen van Operatie Dynamo. Voor de Britten was en is Operatie Dynam of ‘The Dunkirk Miracle’ immers een belangrijk verhaal.

In de documentaire komen diverse specialisten aan het woord, waaronder ook enkele Pannenaars. Ze zal in de loop van de zomer uitgezonden worden op Channel 4, en later dit jaar ook op de Amerikaanse zender Nova.