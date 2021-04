Filmopnames voor fictiereeks Onder Vuur in Oostende

De komende dagen en weken wordt er volop gefilmd in Oostende voor Onder Vuur. In de serie komen een aantal noodsituaties in beeld die er erg spectaculair kunnen uitzien. De Lokale Politie en Brandweer zijn op de hoogte en werken samen met Stad Oostende mee op alles veilig te laten verlopen.

Bij sommige opnames worden ook verkeersmaatregelen genomen. Buurtbewoners krijgen op voorhand een bewonersbrief met alle info over de opnames in hun buurt.

Ondermeer deze week starten de opnames voor de gloednieuwe fictiereeks 'Onder Vuur'. Deze actievolle dramareeks speelt zich volledig af in Oostende en draait rond een groep brandweermannen en -vrouwen die vechten voor het voortbestaan van hun kazerne.

De cast bestaat uit onder andere Louis Talpe, Lynn Van Royen, Sam Louwyck, Dirk Van Dijck en Ann Tuts. De reeks wordt gemaakt door productiehuis Geronimo en komt in het najaar op het scherm op Eén.

De filmploeg is aan het werk in de buurt van het Hazegras vandaag. Deze week vinden er elke dag opnames plaats in de Graaf De Smet De Naeyerlaan, in de buurt van de Halvemaandijk, in de omgeving van het Leopoldpark en in de Buskruitstraat.