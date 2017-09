Filmpionier Raoul Servais krijgt vaste stek in Oostende

Daardoor krijgt animatiekunstenaar Raoul Servais een vaste tentoonstelling krijgt rond zijn werk in Mu.ZEE.

Peter Craeymeersch:“Raoul Servais is een notoriëteit wat animatiefilm betreft met als onbetwist hoogtepunt zijn animatiefilm “Harpya” die een Gouden Palm won op het Filmfestival van Cannes in 1979. Na contacten met burgemeester Johan Vande Lanotte en Phillip Van den Bossche, directeur van Mu.ZEE was duidelijk dat ook bij hen heel veel enthousiasme was om onze Vlaamse Meester een vaste stek in zijn geboorteplaats te geven. Als Filmfestival vinden we het belangrijk dat we zoveel mogelijk bij kunnen dragen aan de filmcultuur in onze stad en regio.”

Raoul Servais en Jacques Dubrulle, voorzitter van de vzw, zijn bijzonder enthousiast om naast hun werking in Gent, in het Mu.ZEE de beschikbare originele documenten, tekeningen, cello's e.d. een permanente plaats te geven. Doelstelling wordt om in Mu.ZEE permanente animatiefilms te vertonen en ook het jongerenatelier W.A.F. (Workshop voor Animatiefilm) zal geregeld initiatielessen geven in animatie.