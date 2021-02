Filmpje leert verpleegkundigen vaccin toedienen

In AZ Sint-Jan in Brugge is een instructiefilmpje opgenomen voor verpleegkundigen die het coronavaccin moeten toedienen. Het Pfizervaccin vraagt een aantal specifieke handelingen.

En daar wordt vaak tegen gezondigd. Het filmpje zal verspreid worden over alle zorginstellingen.

'Ook voor andere gezondheidswerkers'

Op de opnameset in het AZ Sint-Jan in Brugge filmt de cameraman stap voor stap hoe je het Pfilzervaccin moet toedienen, maar ook de voorbereidingen en de nazorg.

Paul Cappelier van de Belgische Federatie voor Zorgkundigen: "We filmen alles van A tot Z, want het is de bedoeling dat alle opleidingen verpleegkunde hiermee aan de slag kunnen gaan.

En als er een tekort zou komen, dat ook andere gezondheidswerkers mogen vaccineren. We hopen dat dat nooit gebeurt, maar als die situatie zich voordoet, dan moeten wij ook voor die mensen instructiefilmpjes klaar hebben".

'Niet schudden maar kantelen'

Je zou denken dat alle verpleegkundigen wel weten hoe ze een spuit moeten zetten, maar dit vaccin vraagt specifieke handelingen. Zo mag je het flacon niet schudden maar moet je het enkele keren kantelen. En er zijn nog vaak voorkomende fouten.

Luc Haelemeersch van Altrio Thuisverpleging: "Het toedienen zelf moet intramusculair, in de spier dus. Het gebeurt dat er niet diep genoeg geïnjecteerd wordt. Als de mensen de spier proberen vast te nemen, zitten ze soms niet diep genoeg. Daar zit wat gevaar in, en dus is dit nodig."

Luc mag zelf het slachtoffer spelen. Want niemand staat te springen om tijdens opnames 3 keer een naald in zijn arm te krijgen. "Deed het niet teveel pijn? -Nee, ik had meer pijn verwacht. Je ziet dat ze dat gewoon zijn. Ik voel nu eigenlijk niks."

Het filmpje is een initiatief van Altrio Thuisverpleging, de Belgische Federatie voor Zorgkundigen in samenwerking met het AZ Sint-Jan in Brugge.