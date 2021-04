Filmpje van urban explorers in Harelbeke duikt weer op

Het filmpje dateert wel van twee jaar geleden, maar het fenomeen wordt steeds populairder. Het heet "Urban exploring": een verlaten gebouw of site binnendringen om dan het hele avontuur op sociale media te delen. "Ze stelen wel niets, maar die activiteit is niet toegelaten", zegt burgemeester Alain Top. "De centrale is leeg en is niet meer in bedrijf. Maar er zijn nog wel een aantal zaken waar je je aan kunt kwetsen of waar gevaarlijke zaken kunnen gebeuren. En het is nooit toegelaten om private panden van anderen te bezoeken". Tot hun grote verbazing stootten de Nederlandse jongeren in Harelbeke op computers die nog draaiden, ook al is de site al vele jaren verlaten. Je hoort het zelfs zeggen dat ze gegevens op de computer zouden kunnen aanpassen. Wat ze niet wisten is dat de elektriciteitsproductie er wel gestopt is, wegens onrendabel, maar dat een deel van de site wel nog in gebruik is. Zoals de hoogspanningspost en het administratieve kantoor.

Site wordt nu bewaakt

Het filmpje op YouTube heeft na 2019 nog andere jongeren op het idee gebracht om hier binnen te dringen. Er zijn werden zelfs gaten in de omheining geknipt. De politie heeft toen 5 jongeren op heterdaad betrapt. Vandaag is er een bewakingsfirma op het terrein aanwezig.

Het volledige filmpje, met commentaar zie je hieronder