Filmpje waarschuwt havenpersoneel voor deelname aan drugstrafiek

"Eén keer meedoen, en er is geen weg terug". Dat is de boodschap van een nieuw filmpje dat Cepa, Alfaport VOKA en het gemeenschappelijk vakbondsfront verspreiden. De campagne moet havenmedewerkers ervan bewustmaken dat meewerken aan drugshandel vroeg of laat altijd slecht afloopt.

Cepa, de organisatie van de werkgevers in de haven, liet voor de campagne het animatiefilmpje "Snel bijverdienen?" maken, waarin een havenarbeider benaderd wordt om mee te werken aan drugstrafiek en uiteindelijk tegen de lamp loopt.

"Het scenario is absoluut niet uit de lucht gegrepen", zegt Cepa-gedelegeerd bestuurder Paul Valkeniers. "Het verhaal verloopt zoals het er ook in de praktijk meestal aan toe gaat. De verhaallijn werd dan ook uitgewerkt in nauw overleg met de politiediensten."

Volgens Valkeniers zijn het zeker niet alleen dokwerkers die benaderd worden door drugscriminelen. Iedereen die bijvoorbeeld toegang heeft tot een terminal of kennis heeft over lading en posities, kan benaderd worden. Evenmin is het alleen een probleem dat enkel bij containertrafiek zou voorkomen, cocaïne wordt ook in allerlei soorten ladingen of via het schip binnengesmokkeld. Alle havengerelateerde bedrijven moeten op hun hoede zijn."

De keuze voor een animatiefilm is nieuw, maar het is lang niet de eerste keer dat Cepa havenmedewerks wijst op het grote risico. "Omdat het nodig is", klinkt het. "Het overgrote deel van het havenpersoneel zijn mensen die met reden trots zijn op hun job. Het is in hun belang dat we dit soort campagnes organiseren. Aan de dokken mag geen plaats zijn voor drugshandel." Het filmpje, met stemmen van acteurs Jeroen Perceval, Bart Hollanders en Karel Tuytschaever, wordt vanaf woensdag massaal verspreid onder het volledige havenpersoneel. Het zal ook worden getoond tijdens de opleiding en terugkommomenten voor havenarbeiders die reeds in dienst zijn.