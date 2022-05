Films bekroond op Mooov Festival

Liefhebbers van bijzondere films en documentaires van over de hele wereld konden de voorbije dagen in Brugge en zeven andere locaties in Vlaanderen terecht voor het MOOOV Filmfestival. In Turnhout zijn ook vier awards uitgereikt. "Estación Catorce", die de Canvas Award wegkaapte, vertelt over de 7-jarige Luis die opgroeit in een gehucht in Mexico, waar hij geconfronteerd wordt met geweld en dood. De film zal na het festival nog te zien zijn op Canvas en in de bioscoop.

Een jury van vijf studenten bekroonde "Costa Brava, Lebanon" met de University of Antwerp Award. Het gaat over een gezin met groeipijnen dat tussen een afvalberg en een verborgen paradijs woont. De Award levert een distributiepremie op die de vertoning van de film in België mogelijk maakt.

Youth Award

De jongerenjury's uit Brugge en Turnhout reikten hun Youth Award uit aan "Yuni", een empatisch coming of age-verhaal over tienerhuwelijken in een traditionele gemeenschap. In de gevangenis van Merksplas keken gedetineerden ook naar elke competitiefilm. Ze kozen na afloop "The Book of Delights" van Marcela Lordy voor de "Behind The Scenes Award". De film speelt zich in het bruisende Rio af en brengt het aangrijpende verhaal van de emotionele, intelligente en vrijheidslievende vrouw Lóri, die de gewone wereld ongewoon kan maken.

Bij de opening van het filmfestival werd de Sembène Award al uitgereikt aan "Drive My Car". Deze prijs bekroont de beste wereldfilm van het afgelopen jaar, gekozen door de Belgische filmpers. MOOOV wil met die prijs Belgische distributeurs belonen en aanmoedigen om wereldfilm in onze zalen te brengen.