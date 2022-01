Financiële steun voor Kortrijks project rond welzijn zorgmedewerkers

Het is vaak aangehaald in de voorbije twee jaar coronacrisis: de situatie weegt door op het zorg- en hulppersoneel, zowel fysiek als mentaal. Er komen steeds vaker klachten over angst en vermoeidheid, wat leidt tot afwezigheid of zelfs mensen die kiezen voor een andere job. De Koning Boudewijnstichting trekt daarom ruim een half miljoen euro uit voor 24 projecten in ons land, die dat probleem aanpakken.

Project in Kortrijk

Bij ons is er €5.000 steun voor de Kortrijkse zorggroep Heilig Hart. Daar begeleiden ze hun leidinggevenden met een opleiding coachend leiderschap, met veel aandacht voor het mentaal welbevinden. De groep wil zo preventief kunnen inschatten of de medewerkers zich nog wel goed in hun vel voelen. Als er hulp nodig is, springt een coach bij.