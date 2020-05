Financiële uitstapregeling voor nertsenkwekerijen

De vergoeding neemt af naarmate ze daar langer mee wachten. Dat meldt minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. Eerder werd al beslist dat ze tegen 30 november 2023 hun activiteiten moeten beëindigen. Vlaanderen telt nog 16 pelsdierkwekerijen waar jaarlijks tot 200.000 dieren gedood worden, vijf daarvan liggen in West-Vlaanderen. Onder meer in Sijsele en Ledegem. Er is ook nog één bedrijf in Bekegem dat dwangvoeding gebruikt om foie gras te produceren.

Degressief compensatiebedrag

De vergoeding voor het inkomensverlies van de eigenaars wordt berekend op basis van dezelfde regels die ook gelden voor de onteigening ten algemene nutte. De totale vergoeding voor de stopzetting moet evenredig blijven met de waarde van de activiteiten die beëindigd worden. De kwekers worden gestimuleerd om zo snel mogelijk over te gaan tot sluiting. Het compensatiebedrag wordt vanaf 1 april 2021 met 10 procent verminderd en ook op 1 april 2022 en 1 april 2023 gaat er telkens 10 procent af van het bedrag.

Lees ook: