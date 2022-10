Finse student werkt en woont 12 weken in WZC in Brugge

Een Finse student verpleegkunde die werkt en slaapt in een woonzorgcentrum. Dat is het unieke verhaal van Sami Auvinen tijdens zijn buitenlandse stage in het woonzorgcentrum Van Zuylen in Brugge.

De volledige twaalf weken van zijn stageperiode brengt hij onder de bewoners door.

De integratie van Sami in het team en zijn afdeling verloopt vlot. Ook de directrice is onder de indruk. Marijke Dobbels, directeur WZC Van Zuylen: "Sami is zelf heel sociaal. Hij gaat gemakkelijk om met bewoners. Dus dat verloopt allemaal vlot. Het is ook een vorm van proefproject. We willen in de toekomst nog meer studenten aantrekken bij Van Zuylen. Terwijl ze hier stage doen, kunnen ze hier ook wonen."

En ook al is Sami hier nog maar enkele weken, hij praat hij toch al een woordje Nederlands. Tegen het einde van zijn twaalf weken durende stage zal hij ongetwijfeld enkele bewoners verrassen met een babbeltje. "Ik spreek nu al een klein beetje Nederlands, Elke avond lees ik Nederlands."