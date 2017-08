Fipronilcrisis: nog geen rush op bio-eieren

Maar Johan is vrij zeker van zijn stuk dat er bij hem geen sporen zullen gevonden worden: de bloedmijten in zijn stal verwijdert hij met een stofzuiger. "Eigenlijk is de beste remedie ze ofwel platwrijven of ze opzuigen of ze wegvegen", zegt hij. "Maar ik vermoed dat dat moeilijk is in een groot bedrijf omdat men daar met verschillende niveaus zit en de stal ook veel groter is. Het vergt heel wat moeite".

Geen rush op bio-eieren

Intussen is het bij hem nog geen stormloop naar zijn eieren. "De marktvraag blijft wat uit. Ik heb de indruk dat de consument relatief kalm blijft, wat ook goed is. Het is niet zoals in de dioxinecrisis. Die hebben we ook meegemaakt en toen was er een stormloop op de eieren". Johan was twintig jaar geleden de eerste biokweker in de provincie, intussen zijn er een handvol. Hij levert rechtstreeks aan winkels en bezorgde klanten van die winkels krijgt hij nu ook zelf aan de lijn. Maar volgens hem kunnen ze dus op beide oren slapen.