Fiscus eist half miljard euro van Unilin uit Wielsbeke

Dat schrijven De Tijd en L'Echo donderdag. Volgende week staan de fiscus en het bedrijf tegenover elkaar in de rechtbank.

De zaak tegen het bedrijf, bekend van zijn Quick-Step-vloeren, gaat over een constructie via Ierland en Luxemburg waarmee de royalty's worden geïnd op het revolutionaire Uniclic-systeem. Met dat kliksysteem kan je laminaatvloeren plaatsen zonder lijm te gebruiken. Volgens de BBI is sprake van een schijnconstructie om al jaren belastingen te ontduiken op de Uniclic-winsten.

Gerust in goede afloop

Volgende week komt de zaak waarin de BBI en Unilin de degens kruisen voor het Gentse hof van beroep. Uit de jongste jaarrekening van Unilin blijkt dat de West-Vlaamse groep er dit jaar nog zes nieuwe belastingclaims van de BBI bovenop heeft gekregen voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2018. Terwijl Unilin eerder al belastingaanslagen ontving over de jaren 2006 tot en met 2012. In totaal lopen de belastingen en boetes die de BBI claimt al op tot 547 miljoen euro, meldt Unilin.

Topman Bernard Thiers is naar eigen zeggen erg gerust in een goede afloop van de zaak voor zijn bedrijf.