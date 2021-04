Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad. Volgens de kranten gaat het om één van de grootste fiscale dossiers ooit in ons land.

Supra Bazar telt vijf winkels en heeft zijn hoofdzetel in Gullegem. Volgens de kranten loopt een gerechtelijk onderzoek naar belastingsfraude met huiszoekingen tot in Luxemburg. De advocaten van de familie zeggen dat er niets fouts is gebeurd en dat ze het volste vertrouwen hebben in een goede afloop van de zaak.