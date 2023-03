Fit blijven na je 40ste: zo doe je dat

Wat moet je als 40 er doen om je heel wat gezonder en beter te voelen? Twee keer per week een halfuur krachttraining en daarnaast ook nog een uurtje fietsen of lopen. Dat blijkt althans uit onderzoek van de European Fitness Academy.

Aan hun campagne ‘How Fit is Belgium’ nemen fitnesscentra uit heel het land deel, ook bij ons in Brugge.

Wat moet je doen?

Twee maal per week krachttraining van ongeveer een halfuur. En daarnaast een 75-tal minuten cardiotraining. Een geheim recept is er niet, maar wie dat vijf weken doet, zou zich als 40-plusser een pak beter en gezonder moeten voelen.

Willem Dudal van fitnesszaak Pure Senses: "We zagen in het eerste onderzoek dat de fitindex, dat is een index die we vastleggen bij het meten van kracht en uithouding, in vijf weken tijd verbeterde met 32 procent. Dat was voor ons zelf een verrassing dat het zo’n mooi resultaat was."

Risico's bij niet sporten

Werken aan kracht en conditie dus. En dat ook blijven volhouden. Want uit onderzoek blijkt eens je de 40 voorbij bent de kans op overgewicht, hoge bloeddruk en depressie stijgt als je niet sport.

"Natuurlijk hopen we dat na die vijf weken mensen ook blijven bewegen, mensen ook blijven sporten en mensen hier blijven naar de fitness komen. En het is belangrijk voor zowel het mentale als voor de fysieke gezondheid als mensen bewegen", vertelt Franky Demon, schepen van Sport in Brugge.

Ook Youri volgt het programma al meer dan een jaar. "In het begin als ik hier toekwam tot nu scheelt het ongeveer een zevental kilo in lichaamsgewicht. En mijn VO2-max is aanzienlijk omhooggegaan door eigenlijk regelmatig op een rustige manier te sporten."