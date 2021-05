Fitnesscentra hebben eindelijk weer perspectief: op 9 juni kunnen ze weer de deuren openen. "Ongelooflijk blij", zeggen de sportievelingen bij New Gym in Zwevegem.

"We zijn heel blij dat we weer aan onze conditie kunnen werken". Enkel blije gezichten vanmiddag bij New Gym in Zwevegem.

"Het wordt uitkijken naar de opening op 9 juni. En we hopen dat de fitnesscentra dan open mogen blijven. We missen onze training maar ook het sociale contact met onze fitnessvrienden".