Zo kunnen fitnesscentra, klimzalen, bowlingcentra en andere indoorsportinfrastructuur opnieuw de deuren openen. Onder strikte voorwaarden weliswaar.

In Vlaanderen kregen bijna 500 fitnesszaken samen twaalf miljoen overheidssteun. Talloze sportieve Vlamingen hebben het al die tijd echt gemist om zichzelf eens goed af te beulen. Ook in Paramountfit in Brugge stonden de klanten te popelen om zich in het zweet te kunnen werken.