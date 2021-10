In Flanders Field Museum krijgt iconisch schilderij

In Flanders Fields Museum in Ieper heeft een bijzonder kunstwerk in ontvangst mogen nemen. Het gaat om een monochroom schilderij ‘A field of great sorrow and of greater glory: The battle ground of Ypres’ van de Italiaanse illustrator Fortunino Matania.

Vanmiddag heeft het In Flanders Fields Museum in Ieper een schilderij in ontvangst mogen nemen. De Brit James Gordon-Cumming schonk het museum ‘A field of great sorrow and of greater glory: The battle ground of Ypres’ van Italiaanse illustrator Fortunino Matania.

Het kunstwerk stelt een groep welgestelde Britse ‘pelgrims’ voor op de markt van Ieper met op de achtergrond de majestueuze ruïne van de Lakenhallen. De vier jonge dames, mogelijks oorlogsweduwes, en twee oudere mannen worden begeleid door een Britse officier die hen iets aanwijst in de ruïnes. Een van de dames is duidelijk aan het zoeken naar souvenirs in het puin.

Iconisch schilderij

De Brit James Gordon-Cumming kocht het schilderij op een veiling in het Verenigd Koninkrijk gekocht met de expliciete bedoeling het aan het In Flanders Fields Museum te schenken. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Fortunino Matania een succesvolle illustrator. Zijn heroïsche tekeningen in academische en realistische stijl spraken een breed publiek aan en maakten van hem een gewilde perstekenaar.

De Italiaanse kunstenaar trok ook zelf meerdere keren naar het front, onder meer naar Ieper, om er ter plekke zijn impressies vast te leggen. Meerdere van zijn werken kregen een iconische status, zoals ‘Goodbye, old man’ waarop een Britse militair afscheid neemt van zijn stervend paard, of het schilderij ‘The Green Howards at the Kruiseecke Crossroads’ uit 1925. Voor In Flanders Fields Museum is het het eerste werk van deze populaire illustrator uit de Eerste Wereldoorlog.