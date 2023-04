Flanders Game Hub in Kortrijk moet boost geven aan Vlaamse gamesector

In Kortrijk is de Flanders Game Hub gelanceerd in Hangar K. Vlaams minister van Media en Jeugd Benjamin Dalle mocht de Game Hub officieel openen.

Minister Dalle stelde onlangs een ambitieus programma voor dat Vlaanderen internationaal moet profileren als topregio voor games en entertainment: "Level Up Flanders". Dalle verkondigde die boodschap eerder ook al op de Game Developers Conference in San Francisco. (lees verder onder de foto)

"De ambities zijn groot," zegt Dalle," maar we geloven dat het realistisch is als we samenwerken met alle partners uit de Vlaamse gamesector." Onder andere de opleiding Digital Arts & Entertainment bij Hogeschool Howest in Kortrijk lokt al een tijdje studenten uit binnen- en buitenland, en geniet internationale erkenning.

"Sector sneller laten groeien"

De Flanders Game Hub in Kortrijk is zo'n samenwerking tussen onder andere Howest, Hanger K en Vlaanderen. Daar zullen game-ontwikkelaars, bedrijven, experts en investeerders samenwerken aan de ontwikkeling van de videogame-industrie in Vlaanderen. Door op één locatie samen te werken kunnen ze beter ideeën uitwisselen en zo de sector sneller laten groeien, is de gedachte achter Flanders Game Hub.

