Flat tijdelijk onbewoonbaar na keukenbrand

Een flatgebouw recht tegenover versmarkt “De Kleine Bassin” langs de Gentsesteenweg in Kortrijk werd vrijdag op de middag even ontruimd. Dat gebeurde nadat een medebewoonster rook opmerkte die opsteeg van onder de deur van een flat op het gelijkvloers.

“Ik lag nog te slapen na een avondje stappen toen plots de buurvrouw op de deur van mijn appartement kwam kloppen en riep dat er brand was. Toen ik polshoogte wou nemen en de gang op kwam, merkte ik al gauw de rook en een verbrandde geur op, waarop ik de knop indrukte om het brandalarm te activeren”, getuigt bewoner Ziggy Wylin, die net boven het getroffen appartement woont en op zijn blote voeten naar buiten vluchtte.

Niemand aanwezig

De brandweer snelde ter plaatse en stelde vast dat de rookontwikkeling afkomstig bleek van een keukenbrand in een flat op het gelijkvloers. Door de brand liep de keuken van de flat zware schade op en is het appartement - dat te huur stond en sinds kort net terug verhuurd bleek - tijdelijk onbewoonbaar. Op het ogenblik van de brand was ook niemand in flat aanwezig. Hoe de brand in de keuken precies ontstond is niet duidelijk.

Nadat de brand geblust was, werden de flat en de gangen geventileerd waardoor de bewoners van de 8 andere flats in het gebouw korte tijd later naar hun appartement konden terugkeren. Tijdens de interventie was slechts beurtelings verkeer mogelijk tussen het kruispunt met de Deerlijksestraat en het kruispunt met de Spinnerijkaai. Agenten van PZ Vlas leidden ondertussen het verkeer in goede banen.