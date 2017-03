Ze hebben al die tijd in een noodwoning geleefd omdat er stabiliteitsproblemen waren in het gebouw. Vier gezinnen moesten in december het appartementsgebouw in de Sint-Jorisstraat in Kortrijk in allerijl verlaten. Er waren scheuren en barsten in de vloeren en plafonds ontstaan door aanpalende sloopwerken. Ze kregen van het OCMW tijdelijk een andere woning. Die problemen zijn nu verholpen, dat is gezegd op een bewonersvergadering. De vier gezinnen kunnen eind volgende week weer naar huis.