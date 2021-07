Flibco zet opnieuw bussen in van Brugge naar Charleroi

Er rijden dan 10 bussen per dag. Directeur Paul De Muynck van flibco.com België: We zien dat mensen terug op reis willen gaan. We merken een toename van het aantal boekingen van vluchten en daarom doen we bij Flibco.com al het mogelijke om ervoor te zorgen dat vakantiegangers met een gerust hart naar de luchthaven van Charleroi kunnen komen.”

Aan boord van de voertuigen gelden diverse veiligheidsmaatregelen. Zo is het gebruik van een mondmasker of gezichtsbescherming verplicht, is er een contactloze ticketcontrole en moeten reizigers gevraagd instappen via de achterdeur.