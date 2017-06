Flightwatch transporteert dieren per vliegtuig

Ze zijn gevestigd in de Kuipweg en regelen transporten vanaf de Oostendse luchthaven, maar ook vanuit Brussel, Amsterdam, Parijs,... Met de subsidie kunnen ze verhuizen naar de luchthaven van Oostende, waar ook uitbreidingsmogelijkheden zijn.

"We regelen het luchttransport van levende dieren. Onze specialiteit is pluimvee, met name eendagskuikens, en broedeieren. Die maken zowat negentig procent uit van de vluchten die we boeken", lichten de zaakvoersters toe. De transporten gaan naar zowat overal ter wereld. Flightwatch boekt een zeventigtal vluchten per maand met soms tot zeven palletten kuikentjes. Op een pallet passen tot twintigduizend kuikentjes.

Goede conditie

"Onze prioriteit is dat de dieren in goede conditie hun eindbestemming bereiken", benadrukt Nathalie Desimpel. "De afhandelaars op de luchthaven worden uitgebreid gebrieft. We zijn de klok rond bereikbaar voor eventuele problemen. De kuikentjes kunnen 48 uur overleven op de dooier waarmee ze uit het ei komen. Een vlucht die problemen ondervindt, kan dus geen dag uitgesteld worden. Die problemen moeten zo snel mogelijk van de baan."

Naast kuikens en broedeieren regelde Flightplan ook al transporten voor andere levende dieren. Francesca en Nathalie brachten vier bedreigde zeeschildpadden van de Malediven over naar België, waar ze in Pairi Daiza terecht konden. Via Brussel vertrok een vlucht varkentjes naar Afrika en een speciale chartervlucht bracht damherten veilig naar Irak. Ze transporteerden zelfs al een leeuw en aapjes. "We willen in de toekomst nog meer levende dieren transporteren, maar ons ook verder specialiseren in andere producten die een speciale begeleiding vergen. We denken bijvoorbeeld aan bederfbare goederen en project cargo."