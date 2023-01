Flitscamera's op Langerei in Brugge na buurtprotest

Het protest van de bewoners uit de omgeving van de Langerei in Brugge heeft dan toch wat opgeleverd. De stad heeft flitscamera's en snelheidsindicatieborden geplaatst.

In de buurt hangen al een tijdje zwarte vlaggen om te protesteren tegen het fel toegenomen verkeer, door werken elders in de stad. Per dag passeren er meer dan 400 bussen, en er wordt ook sneller gereden.

De stad wijst erop dat het het om een tijdelijke situatie gaat, tot de werken zijn afgelopen.

