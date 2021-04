Flitsmarathon: aangekondigd maar toch veel chauffeurs te snel

Politiezone VLAS controleerde op tien plaatsen in groot-Kortrijk, Kuurne en Lendelede, alles samen 5990 voertuigen. 545 reden te snel, dat is negen procent. In Aalbeke is de zwaarste overtreding vastgesteld: in de Moeskroensesteenweg reed iemand 91, je mag daar maar 50.

In de flitsmarathon van gisteren heeft politiezone MIRA 1465 voertuigen gecontroleerd. 274 mensen reden te snel. De grootste overtreding was in de Kanaalweg in Zwevegem, daar reed iemand 111 waar je maar 70 mag.

In de zone MIDOW zijn 1722 voertuigen gecontroleerd. 94 daarvan reden te snel. Een kwart van hen reed te snel in Wielsbeke. Daarnaast zijn ook pv’s uitgeschreven voor het overschrijden van een witte volle lijn en het niet dragen van de gordel.

De lokale politie van Damme / Knokke-Heist zijn 689 auto’s gecontroleerd. 104 bestuurders, of bijna één op zeven, reden te snel. Eén snelheidsduivel reed 90 in zone vijftig, en is meteen zijn rijbewijs kwijtgespeeld.

De politiezone Kouter controleerde gisteren een hele dag, maar liefst 3964 voertuigen. 450 bestuurders gingen te snel, dat is zowat één op de tien.

Wordt later aangevuld.