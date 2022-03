Flitsmarathon in het hele land

In heel België vinden snelheidscontroles plaats op autosnelwegen en secundaire wegen.

Met deze aangekondigde actie wil de politie vooral bestuurders aansporen om trager te rijden. De politie herinnert eraan dat overdreven snelheid een van de hoofdoorzaken van ongevallen is. Dat te snel rijden zware gevolgen kan hebben, is heel actueel, klinkt het. De persdienst van de federale politie verwijst naar het dodelijk incident waarbij een wagen zondag inreed op een groep carnavalisten in Strépy-Bracquegnies. De bestuurder van de wagen gaf toe dat hij te snel reed.