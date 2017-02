FlixBus breidt uit in West-Vlaanderen

Sinds juni biedt de maatschappij een regelmatig busdienst aan vanuit Brugge naar Groot-Brittannië, Nederland en Duitsland. Het aantal passagiers heeft zich verdubbeld en daarom worden ook nieuwe bestemmingen uitgerold. De meeste reizigers uit Brugge vertrekken richting de Britse hoofdstad. Maar ook de andere bestemmingen zijn erg in trek en laten groeiende reizigersaantallen zien. FlixBus hoopt nog op meer uitgaande en inkomende toeristen.

Nieuwe routes

De mobiliteitsaanbieder plant een verdere uitbreiding, vooral in West-Vlaanderen. De eerste routes zullen met de zomerdienstregeling in april starten. Hierbij ontstaan nieuwe directe verbindingen naar Zuid-Duitsland, Nederland, Frankrijk en Centraal- en Oost-Europa. Er worden ook nieuwe haltes in West-Vlaanderen in het netwerk opgenomen.