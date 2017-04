FlixBus doet nu ook Oostende aan

Vanuit de badstad komen er internationale busverbindingen naar vier landen. Wie wil kan van daaruit rechtstreeks onder meer naar Maastricht, Keulen, Neurenberg, Praag en Krakau. Vooral vanuit Maastricht en Noordrijn-Westfalen verwacht de mobiliteitsaanbieder veel reizigers naar de Belgische kust.

Oostende is derde halte in de provincie. Naast de nieuwe halte in Oostende bedient FlixBus in West-Vlaanderen ook reiziger van en naar Brugge en De Panne. “Het grote aantal toeristen dat elke dag naar deze steden reist, was een aanleiding voor ons om uit te breiden in West-Vlaanderen”, verklaart Rosa Donat, perswoordvoerster van FlixBus. “We verwachten hier vooral in de zomermaanden weer veel reizigers uit Nederland en Duitsland.”

