Flops en innovaties op Week van het Ontwerpen

Denk maar aan de bril van Google of het parfum dat Harley Davidson op de markt bracht. Enkele voorbeelden van geflopte producten kan je gaan bekijken in de Budafabriek in Kortrijk. Daar start morgen de Week van het Ontwerpen. Je krijgt er ook een selectie te zien van innovatieve studentenprojecten. Zoals een prothese-arm die nu al door patiënten gebruikt wordt en een speciale plooifiets. De Week van het Ontwerpen wil jonge ontwerpers en ingenieurs ook in contact brengen met West-Vlaamse ondernemingen.