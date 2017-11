Floralux uit Dadizele investeert 12 miljoen euro in een nieuw tuincentrum in het Limburgse Ham.

De opening is gepland eind maart volgend jaar. Floralux Ham is een samenwerking tussen Floralux en het ’t Serreke. Het wordt een winkelcomplex van maar liefst 15.500m², bijna drie maal groter dan de huidige winkeloppervlakte.

Het is de tweede vestiging voor Floralux, dat 60 jaar geleden begon in Dadizele en een begrip is in België en Noord-Frankrijk. Het project zal werkgelegenheid bieden aan 30 extra werknemers. Floralux Ham mikt op een totaalbeleving voor het hele gezin.