Het grote tuincentrum Floralux in Dadizele heeft beslist om de verkoop van vuurwerk stop te zetten.

Dat schrijft Het Nieuwsblad. Volgens Floralux past de verkoop niet meer in de filosofie van het bedrijf. Ook al omdat er veel commotie heerst omtrent het afvuren van vuurwerk tijdens de eindejaarsperiode. Voor de opslag van het vuurwerk had het bedrijf zelfs een speciale bunker laten maken. Die zal nu worden afgebroken. Omdat Floralux nog een voorraad in stock heeft, wordt die nu aan verminderde prijs uitverkocht.