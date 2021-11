Fluodag wijst op belang van fluokledij in het verkeer

Het is Fluodag vandaag. In de donkere dagen voert de verkeersveiligheidsorganisatie XIU actie voor meer zichtbaarheid in het verkeer.

Veel leerlingen in het secundair onderwijs vinden een fluohesje helemaal niet ‘cool’. Maar XIU wil jongeren sensibiliseren om reflecterend materiaal te dragen. Het hoge aantal fietsongevallen in de regio bewijst dat het nodig is. Meer dan 200 secundaire scholen bij XIU aangesloten. Vanmorgen is de sensibiliseringscampagne gestart in Spes Nostra in Heule.

In heel Vlaanderen zijn nu al 224 secundaire scholen met samen 100.000 leerlingen bij XIU aangesloten om de acties voor meer zichtbaarheid in het verkeer te ondersteunen.