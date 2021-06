Fluvia deelt gratis zandzakjes uit op recylageparken

Die zandzakjes kunnen afgehaald worden op de recyclageparken van Imog, Mirom-Menen en IVIO. Daarvoor hebben ze een unieke samenwerking op poten gezet. De zandzakjes zijn geen luxe, want vaak razen er stormen over de regio met veel wateroverlast als gevolg. Dat was ook al het geval enkele dagen geleden. (Lees verder onder de foto)

De zandzakjes zijn dus gratis te verkrijgen, maar het is niet de bedoeling dat mensen beginnen te hamsteren. Ze kunnen gestockeerd worden want het zand is verpakt in een plastic zak. Zolang die niet gescheurd is, kan het zandzakje hergebruikt worden.